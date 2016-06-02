«مصريون ضد الإرهاب» تنظم فعالية بمشاركة نجوم الفن والمجتمع لدعم السياحة

نظمت حملة مصريون ضد الإرهاب، برئاسة أسامة النجار، مؤسس الحملة، فعالية لتدعيم السياحة في مصر بطعم كييف بمصر الجديدة، حسبما أفاد مراسلنا.

وشارك بالفعالية عدد من نجوم الفن والمجتمع، على رأسهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن السنيمائية، والمطرب إيهاب توفيق .

وقال “النجار”، إن الحملة تدشن فعالية لتدعيم السياحة المصرية تزامنًا مع بعض المشروعات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الحفل المطرب هشام عباس، مصطفى قمر، عبير صبري، محمد لطفي، أمير فتحي، بوسي، وأحمد جوهر، فضلًا عن فريق مسرح النهار، والدكتور مصطفى هديب، المستشار الدولي للحملة، والشيخ مظهر شاهين، المتحدث الرسمي للحملة، وياسر السبكي، المستشار الإعلامي لسفارة الإمارات .