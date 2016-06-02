محافظ الدقهلية يبحث إنشاء مشروع قسم ثالث المنصورة

أكد المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، على ضرورة العمل من أجل وجود تخطيط إدارى وتحديد جغرافى لمحافظة الدقهلية لعشر سنوات قادمة ذلك بمشاركة كافة الأجهزة المعنية بهذا الشان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية للجنة التقسيم الإدارى بالمحافظة بحضور اللواء عاصم حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية واللواء أسامة موافى مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية أمن الدقهلية والمهندسة زينب صالح مساعد المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير المساعد مشرف المنطقة الجنوبية، ومسئولى المتابعة والاملاك والشئون المالية والادارية والشئون القانونية والمساحة وادارة المجالس بديوان المحافظة ووكلاء الوزارات المالية والزراعة والاسكان والطرق ورؤساء الوحدات المحلية لحى شرق وحى غرب المنصورة ومدن بلقاس والمنزلة ومنية النصر.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من المقترحات شملت مناقشة اقتراحات لإنشاء قسم شرطة ثالث بالمنصورة ومركز شرطة بقرية الستاموني مركز بلقاس وقسم شرطة المنزلة ضمن المجمع الشرطى المقام على أرض مركز شرطة المنزلة القديم بعد إزالته.

وأكد المحافظ علي ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة المختصة والعمل بكل دقة من أجل وجود تخطيط إدارى وجغرافى بنطاق المحافظة لعشر سنوات قادمة بما يخدم مواطني الدقهلية ويستوعب التوسعات السكانية بها.

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