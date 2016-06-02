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ديلى ميل: الصداع النصفى يجعل ألم الدورة الشهرية أكثر شدة لدى النساء

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ديلى ميل: الصداع النصفى يجعل ألم الدورة الشهرية أكثر شدة لدى النساء ديلى ميل: الصداع النصفى يجعل ألم الدورة الشهرية أكثر شدة لدى النساء
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن النساء اللاتى يعانين من الصداع النصفى العادى أكثر عرضة للإصابة بآلام شديدة خلال الدورة الشهرية.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها فريق من الباحثين الأمريكيين عن وجود علاقة بين الصداع النصفى ومستويات هرمون الإستروجين الذى يجعل بعض النساء يتعرضن لآلام أكثر شدة فى أوقات معينة من الدورة الشهرية.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن تذبذب مستويات الإستروجين قد يكون مرتبطاً بالصداع النصفى، أن النساء فى سن اليأس أكثر عرضة للمعاناة من الصداع الشديد لاضطراب الهرمونات.

وتشير النتائج إلى أن النساء اللواتى لديهن تاريخ من الصداع النصفى يعانون من انخفاض هرمون الإستروجين فى الأيام التى تسبق الحيض "الدورة الشهرية".

وأضاف الباحثون أن الصداع النصفى هو ثالث أكثر الأمراض شيوعا على مستوى العالم، حيث يصيب واحداً من كل 7 أشخاص، ويصيب النساء أكثر من الرجال بسبب تغير الهرمونات، وفقاً لمؤسسة أبحاث الصداع النصفى.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الثانى من شهر يونيو الجارى.


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