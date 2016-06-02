مصر تحافظ على موقعها بالمستوى الأول لمنتخبات إفريقيا في تصنيف الفيفا

حافظ منتخب مصر على موقعه ضمن فرق المستوى الأول عن قارة إفريقيا في تصنيف الفيفا الصادر اليوم 2 يونيو 2016.

وتراجع الفراعنة مركزا واحدا في التصنيف ليصبحوا الـ45 بدلا من الـ44 لكنهم ظلوا الخامس على مستوى القارة السمراء بعد الجزائر وكوت ديفوار وغانا والسنغال على الترتيب.

ولم يحدث تغيير في تصنيف منتخبات إفريقيا في مستويات قرعة المونديال باستثناء ارتقاء الكاميرون للمستوى الثاني على حساب الكونجو.

فأصبح المستوى الثاني يضم تونس وكاب فيردي والكونجو الديموقراطية وغينيا والكاميرون.

والثالث يضم الكونجو والمغرب ومالي ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وفي الرابع كل من أوغندا وبوركينا فاسو وزامبيا والجابون وليبيا.

ولن يُعتد بهذا التصنيف في قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا لأن الفرق الإفريقية تستعد لخوض المرحلة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ويستعد الفراعنة لمواجهة تنزانيا يوم السبت في دار السلام، وسُيبنى التصنيف الاستثنائي لمنتخبات إفريقيا على نتائج الفرق في هذه المرحلة.

وسيصدر التصنيف الاستثنائي يوم 8 يونيو المقبل على أن تقام قرعة تصفيات المونديال يوم 24 من الشهر الجاري.

وعلى المستوى العربي جاءت منتخبات إفريقيا الأربعة في المقدمة، فالجزائر الأولى (32) تليها مصر (45) ثم تونس (47) ثم المغرب (62).

وجاءت السعودية خامسة (65) تليها الإمارات (70) ثم الأردن (80) ثم قطر (84) ثم عمان (100) ثم سوريا (101).

وعلى المستوى العالمي حافظت الأرجنتين على الصدارة تليها بلجيكا ثم كولومبيا ثم ألمانيا ثم تشيلي ثم إسبانيا ثم البرازيل ثم البرتغال ثم أوروجواي ثم النمسا في المركز العاشر.