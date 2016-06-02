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الإسماعيلي لـ في الجول: سنحدد ملعب لقاء الأهلي ونخطر به اتحاد الكرة الخميس

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الإسماعيلي لـ في الجول: سنحدد ملعب لقاء الأهلي ونخطر به اتحاد الكرة الخميس الإسماعيلي لـ في الجول: سنحدد ملعب لقاء الأهلي ونخطر به اتحاد الكرة الخميس

قال فتحي بلبل المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي إن ناديه بصدد إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة يحدد فيه ملعب مواجهته أمام الأهلي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أن الإسماعيلي سيواجه الأهلي يوم 24 يونيو الجاري ضمن الجولة الـ32 من مسابقة الدوري على ملعب برج العرب.

الإسماعيلي رفض استضافة برج العرب للقاء، وقال بلبل لـFilGoal.com: "الإسماعيلي حدد 3 ملاعب لخوض مبارياته".

وأضاف "الأول هو استاد الإسماعيلية، والثاني هو ملعب السويس الجديد، أما الثالث هو ملعب الكلية الحربية في القاهرة".

وأكمل "سنرسل اليوم لاتحاد الكرة خطابا رسميا فيه الملعب الذي سنختاره".

وأتم "سنخاطب أيضا مديريتي أمن السويس والقاهرة للحصول على الموافقات الرسمية للعب المباراة، وفوز ورود الموافقة سنرسلها لاتحاد الكرة لتحديد مكان اللقاء".

ويستحيل إقامة اللقاء في الإسماعيلية، بسبب عدم ذهاب الأهلي إلى هناك على خلفية أحداث بورسعيد، بجانب مواجهة المصري للزمالك على نفس الملعب في ذات اليوم.

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