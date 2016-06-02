ثنائي جيل 98: الجوهري ' الذي سبق عصره ' كان يشاهد المباراة الواحدة 11 مرة

كشف الثنائي المتوج بكأس أمم إفريقيا 1998، عبد الستار صبري وعبد الظاهر السقا، عن أسرار جديدة بشأن المدرب الراحل محمود الجوهري، الذي "سبق عصره" بحسب تصريحاتهما.

وقال السقا أثناء استضافته وصبري على قناة "أون تي في": "الجوهري كان أول من أدرك أهمية وقيمة التحليل الرقمي للمباريات، حيث كان يتابع إحصائيات التمريرات والركنيات لكل لاعب".

وأضاف "الجوهري كان يشاهد المباراة الواحدة 11 مرة ليحلل أداء كل لاعب على حدة، وكان ذلك يكلفه عدم النوم لدرجة أني كنت أشفق عليه".

كما شدد السقا أن الجوهري كان أول من استحدث طرق اللعب الهجومية التي يعتمد عليها العالم الآن حسب تعبيره قائلا "راجعوا ما حدث في بوركينا فاسو، كان أول من لعب برأس حربة وحيد تحته صانعي ألعاب، كان سابقا لعصره".

أما عبد الستار صبري فقال إنه في مرة ذهب للجوهري في منزله، وكان يشاهد 5 تلفزيونات لمباريات الفرق المنافسة ويحلل نقاط القوة والضعف لكل لاعب".

وأتم "الأمر وصل أنه (حفظني) منافسي في لقاء المغرب، صابر عبد الإله، تماما قبل المباراة".