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المنتخب: مستقرين على 98% من التشكيل الأساسي منذ أشهر

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المنتخب: مستقرين على 98% من التشكيل الأساسي منذ أشهر المنتخب: مستقرين على 98% من التشكيل الأساسي منذ أشهر

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر أن هيكتور كوبر المدير الفني استقر بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي للفريق منذ فترة.

وقال نبيه عبر قناة الحياة:"تشكيل الفريق معنا منذ أشهر بغض النظر أن لدينا في القائمة الآن 25 لاعبا".

وأضاف "98% من التشكيل معروف لدينا منذ أشهر".

وأتم "سنلعب للفوز من أجل تأكيد التأهل وضمان المستوى الأول في تصنيف قرعة المونديال".

ويحل منتخب مصر ضيفا على تنزانيا السبت في مباراته الأخيرة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 والتي يحتاج فيها للتعادل فقط أو الخسارة بفارق أقل من 3 أهداف من أجل ضمان التأهل.

طالع.. مصر تحافظ على موقعها بتصنيف الفيفا.

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فيديو اليوم السابع

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