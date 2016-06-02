تجديد حبس أمين شرطة 15 يوما فى واقعة هروب سجين من سجن الاستئناف

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، حبس أمين شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى واقعة هروب سجين.

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار هشام حمدى، فى وقت سابق، حبس أمين شرطة من قوات الترحيلات 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل ضابطين وأمينى شرطة آخرين فى واقعة هروب سجين أثناء ترحيله من سجن الاستئناف لمحكمة التجمع الخامس.

واعترف أمين الشرطة المحبوس، أمام النيابة بفتح باب سيارة الترحيلات أثناء سيرها بشارع بورسعيد التابع لدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ما مكن السجين فى الهرب.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من مأمور سجن الاستئناف بهروب متهم من القوة المكلفة بترحيله، والمكونة من ضابطين و3 أمناء شرطة، فتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.

حبس أمين شرطة وإخلاء سبيل ضابطين و2 من الأمناء فى واقعة هروب سجين