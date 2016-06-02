بالفيديو والصور.. قائد مرور السويس يقود حملة موسعة استعدادا لشهر رمضان

شنت قوات مرور السويس، اليوم الخميس، حملة موسعة بشوارع السويس بقيادة العميد محمد الدفراوى قائد مرور السويس، لضبط الحالة المرورية بالشوارع استعدادا لشهر رمضان.

وقامت قوات مرور السويس برفع سيارات مخالفة من الشوارع، وتحرير مخالفات ومحاضر لسيارات مخالفة.

وضبط قائد مرور السويس سيارة مقطورة تسير فى شوارع جانبية بالسويس، مخالفة لقواعد السير الخاصة بالسيارات النقل، كما قام قائد المرور بضبط طفل 16عاما يقود سيارة ميكروباص داخل منطقة الملاحة السكنية بالسويس.

وقال العميد محمد الدفراوى، قائد مرور السويس، إننا نستعد لشهر رمضان بالتواجد المكثف فى الشوارع من أجل الحفاظ على انتظام الطرق وحركة السير وعدم السماح بمخالفة القواعد المرورية.

وأكد محمد الدفراوى، أنه يتم ضبط أى سيارة تاكسى لا تقوم بتشغيل العداد، كما يتم ضبط السيارات الملاكى التى تعمل فى نقل الركاب بأجر.

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