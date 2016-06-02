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«العربي» يتجه إلى فرنسا للمشاركة بمؤتمر السلام الدولي

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«العربي» يتجه إلى فرنسا للمشاركة بمؤتمر السلام الدولي «العربي» يتجه إلى فرنسا للمشاركة بمؤتمر السلام الدولي

الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، متجهًا إلى فرنسا على متن الطائرة المصرية، حسبما أفاد مراسلنا.

وتأتي زيارة “العربي” إلى فرنسا، للمشاركة بمؤتمر السلام الدولي حول الشرق الأوسط، المقرر انعقاده بباريس غدًا الجمعة.

وكان أمين عام الجامعة العربية، قد أكد خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بالقاهرة الأسبوع الماضي، أن هناك تضامن عربى تام مع المبادرة الفرنسية لاستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين .

ومن المتوقع أن يشارك في أعمال المؤتمر أطراف اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، الجامعة العربية، ومجلس الأمن، ونحو 20 دولة.

 

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