رئيس مجلس الشورى السعودي يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، في ختام زيارة له في مصر، حسبما أفاد مراسلنا.

وشارك “الشيخ”، خلال زيارته إلى مصر، في أعمال المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة الذي عقد بمقر الجامعة العربية .

وكان “الشيخ”، قد أكد أن قرار البرلمان العربي برفض وإدانة محاولات إيران تسييس فريضة الحج، صدر بالإجماع وهذا دليل على السياسة الحكيمة للسعودية في هذا الشأن.

وقال رئيس مجلس الشورى السعودي، في ختام لقائه مع رئيس مجلس الأمة الكويتي “مرزوق الغانم” على هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة، إنه ” إذا أرادت إيران أن تحول بين أداء الحجاج لمناسكهم من خلال إدخال جوانب سياسية في شعائر الحج، فهذا أمر غير مقبول، ولن تقبل به السعودية أو أي دولة إسلامية”.

وأكد أن البرلمان العربي عبر بوضوح عن دعمه لموقف المملكة ورفضه لموقف إيران فيما يتعلق بتسييس شعيرة الحج.

وأضاف “الشيخ”، أن “الحج هو شعيرة وعبادة والركن الخامس للإسلام، ولا يمكن أن يتحول إلى جانب سياسي، ومن هنا فإن السعودية تبذل كل ما تستطيع لتسهيل أمور الحج، وكل من يأتي إلى مكة يشاهد هذا الشيئ مشاهدة العيان لكي يكون الحج ميسرًا للجميع” .

وأوضح أن لقائه مع مرزوق الغانم جاء في إطار التشاور بشأن القضايا المشتركة والمعروضة على أجندة المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة.

وأشاد الشيخ بدور رئيس مجلس الأمة الكويتي في دعم العمل البرلماني من خلال حماسته وحيويته كرمز للشباب البرلماني العربي .