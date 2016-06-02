وزير الإسكان يوجه بالاستفادة القصوى من التقنيات الألمانية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

زار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أجنحة معرض الإيفات الدولى بميونخ، وتفقد جناح شركة هوبر العالمية الألمانية، حيث عرض مسئولو الشركة أحدث التقنيات في مجال معالجة مياه الصرف الصحي.

ووجه “مدبولي”، تعليماته لمسئولي قطاع المرافق بالوزارة بسرعة دراسة استخدام جميع التقنيات التي تقوم بإنتاجها شركة هوبر والاستفادة منها في المشروعات المختلفة، خاصةً نظام “الديسك فيلتر” في مشروع محطتي معالجة صرف صحي كيما ١، و كيما ٢ بمحافظة أسوان، وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعالجة ثلاثيًا الخارجة من المشروع.

كما تفقد الوزير، بحسب البيان الصادر اليوم الخميس، جناح شركة Bilfinger Water Technologies، وناقش مع مسئولي الشركة أحدث ما توصلت إليه من تقنيات في مجال معدات استخراج المياه الجوفية من الأعماق الكبيرة.

ووجه مسئولي الوزارة بدراسة الاستفادة من هذه التقنيات في محافظات مصر المختلفة، وخاصةً المحافظات ذات الموارد المائية المحدودة، وذات الظهير الصحراوي.

كما زار الدكتور مصطفى مدبولي، شركة نورديك ووتر، حيث عرض مسئولو الشركة نموذجًا لنظام “الداينا ساند فيلتر”، والذي تم تطويره وتنفيذه في برج العرب كتجربة ناجحة.

وأشار الوزير إلى ضرورة دراسة تنفيذ هذا النظام في المشروعات التي تنفذها الوزارة لما سيكون له من تأثير على توفير ٣٠ ٪ من مساحات الأراضي التي تحتاجها المحطات العادية، وخاصةً أن الشركة طورت النظام ليعمل في المحطات الكبيرة “مياه أو صرف صحي”.

وتابع وزير الإسكان، جولته بزيارة الجمعية العربية لمرافق المياه، حيث ناقش مع مسئوليها خطة الأعمال الاستراتيچية التي تنفذها الجمعية (٢٠١٥-٢٠١٩)، فيما أبدى إعجابه بحجم الإنجاز الذي تقدمه الجمعية في مجال المياه بالوطن العربي.

وناقش “مدبولي”، سبل التعاون المستقبلي مع الجمعية في إطار حجم المشروعات المتكاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الوزارة في الوقت الحالي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه زار مقر اتحاد المياه الألماني، وعرض رئيس الاتحاد على الوزير التجربة الألمانية في مجال مرافق المياه، وما تم من إنجازه خلال السنوات العشر السابقة عن طريق أعضاء الاتحاد، والذي تعدى الـ٣٦٠ عضوًا من شركات المرافق وشركات المقاولات ومعامل الأبحاث بالجامعات، وما نتج عن هذه التجربة وتأثيره بالمجتمع الألماني، وقد أبدى رئيس الاتحاد استعداده لزيارة مصر قريباً وتنظيم مؤتمر كبير لعرض التجربة الألمانية في مصر، ونقل التجربة بتعاون الجانب الألماني مع الجانب المصري في مجال تطوير مرافق المياه والصرف الصحى والهندسة البيئية.

وخلال زيارته تفقد وزير الإسكان جناح شركة “باماج” العالمية والتي تقوم بتطوير تقنيات معالجة مياه الشرب وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، وأنظمة إعادة تدوير الحمأة الناتجة عن عمليات المعالجة المختلفة، حيث استعرض مسئولو الشركة آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية واستغلالها في هذه الصناعة من خلال عرض نماذج قدمتها الشركة ومشروعات تم تنفيذها بالفعل في العديد من الدول ومنها جمهورية مصر العربية، وناقش الوزير مع ممثلي الشركة أوجه التعاون المستقبلية الممكنة من خلال تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي باستخدام هذه التقنيات المتطورة.

كما زار الوزير ممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، المشاركين بإحدى المسابقات المنظمة على هامش المعرض، وشجعهم، وتمنى لهم التوفيق، خاصة أنهم حصلوا على المركز الثالث فى مسابقة العام الماضى.

ثم اختتم الدكتور مصطفى مدبولى زيارته بعد جولة في أروقة المعرض بتفقد جناح شركةSUEZ و هي من أكبر الشركات الألمانية في مجال معالجة مياه الصرف الصحي المتقدمة، وكذلك من أكبر الشركات التي قامت بالمشاركة في تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بجمهورية مصر العربية، وهي من أكبر المحطات بالعالم، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية ٢,٥ مليون متر مكعب باليوم، وقد استعرضت الشركة أحدث التقنيات التي تقوم بتطويرها لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام الحمأة في إنتاج الطاقة، وقد وجه وزير الإسكان تعليماته للمسئولين بالوزارة بالاستفادة من التقنيات التي تقدمها شركة سويز، خاصة فى المشروعات الهامة للصرف الصحي بالقرى المصرية، والتي كانت تدرسها الشركة خلال العام الحالي.

وشدد وزير الإسكان على مسئولى قطاع المرافق بضرورة الاستفادة القصوى من فرصة حضور هذا المعرض الذي يضم أكثر من ٣٠٠٠ عارض لتفعيل التقنيات الحديثة في المشروعات المصرية، والتي من شأنها تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير مساحات كبيرة للأراضي المستخدمة وتقليل التكلفة بقدر مناسب والذي سيساعد على سرعة تنفيذ مشروعات عدة في وقت قليل.