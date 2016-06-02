ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحارى على فندق بالصومال إلى 71 قتيلا ومصابا

أعلنت السلطات الصومالية اليوم /الخميس/ ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحارى الذى استهدف أحد الفنادق وسط العاصمة مقديشيو أمس إلى 16 قتيلا و55 مصابا معظمهم من المدنيين.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن القوات الحكومية قد أغلقت جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى الفندق وذلك مع استمرار سماع دوى إطلاق نار مكثف صباح اليوم الخميس داخل مبنى الفندق المكون من خمسة طوابق والذى تسبب الهجوم فى إلحاق أضرار بالغة به.

وكانت حركة "الشباب" المسلحة قد أعلنت مسئوليتها عن هذا الهجوم الذى وقع أمس (الأربعاء).

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