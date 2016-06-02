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قائد عسكرى عراقى : استمرار المعارك لطرد تنظيم داعش من الفلوجة

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قائد عسكرى عراقى : استمرار المعارك لطرد تنظيم داعش من الفلوجة قائد عسكرى عراقى : استمرار المعارك لطرد تنظيم داعش من الفلوجة
قال القائد العسكرى العراقى المسؤول عن هجوم الفلوجة، الفريق عبد الوهاب السعدي، اليوم الخميس إن المعارك مستمرة لطرد تنظيم داعش من المدينة.

بدأت عملية تحرير الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش فى 22 مايو ، وتشمل قوات خاصة عراقية وميليشيات تتألف فى أغلبها من مقاتلين شيعة وغارات جوية تقودها الولايات المتحدة.

أظهرت الصور التى التقطتها مراسل لأسوشيتد برس يرافق القوات الموالية للحكومة العراقية القوات وهى تشق طريقها داخل المدينة بمساعدة مركبات مدرعة.

والتقدم المحرز ضد مسلحى تنظيم داعش بطيء بسبب المقاومة الشديدة والحاجة لحماية المدنيين، بحسب ما أعلن الجيش.

تتصاعد المخاوف بشأن عشرات الالاف من المدنيين المحاصرين داخل المدينة مع مطالبات الجماعات الإنسانية لكلا الجانبين بفتح ممرات آمنة لغير المقاتلين للفرار من المناطق المحاصرة.

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مصر 365