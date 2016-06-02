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القبض على 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للسطو على المزارع فى البحيرة

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القبض على 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للسطو على المزارع فى البحيرة القبض على 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للسطو على المزارع فى البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم الخميس، من ضبط 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة مزارع المواشى بالظهير الصحراوى، وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبو المطامير من مدير شركة أجرولاند كائنة بقرية العزة دائرة المركز، بقيام 3 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة نصف نقل بيضاء اللون بالدلوف لداخل المزرعة وتوثيق الخفراء الخصوصين والتعدى عليهم بالضرب، ما أدى لوفاة أحدهم وإصابة آخر وسرقة 73 رأس أغنام من داخل المزرعة وفروا هاربين.

أسفرت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وهم كل من "ح.م.46 سنة" عاطل، و"ت.ر.م" 25 سنة عاطل، السابق اتهامه فى قضية جنح مركز أبنوب - أسيوط سرقة متنوعة، و"ع .ف .ث" 32 سنة خفير خصوصى بالمزرعة محل الواقعة، وسبق اتهامه فى قضية جنح مركز أبنوب أسيوط، و"م.س.ع .ع" 26 سنة عاطل، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات والسطو على المزارع تزعمه الأول.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع المتهمين عدا المتهم الرابع، وبمواجهتهم أوردوا بمجمل اعترافهم قيامهم بارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الثالث العامل بالمزرعة المشار إليها بتسهيل دخولهم للمزرعة وارتكاب الواقعة وقيامهم باستئجار سيارة نقل ماركة شيفورليه جامبو بيضاء اللون قيادة طم .م. ال" 25 سنة سائق.

وتم ضبط المسروقات بإرشادهم وبعرضهم على مالكها تعرف عليها، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


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