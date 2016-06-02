للحوامل.. مصل الأنفلونزا يحمى الجنين من "الشيزوفرينيا" والتوحد

أوصت دراسة أمريكية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا الجنوبية، جميع السيدات الحوامل بالحصول على مصل الأنفلونزا لحماية أجنتهن من الاضطرابات الخطيرة المحتملة حال إصابتهن بهذا المرض الفيروسى خلال فترة الحمل.

وأشارت الدراسة إلى أن إصابة السيدات بمرض الأنفلونزا الفيروسى خلال فترة الحمل له تأثير خطير على الأجنة، حيث ثبت أنه يرفع خطر إصابتهم بمرض التوحد ومرض الشيزوفرينيا "الفصام"، وهى من الأمراض النفسية الشائعة والخطيرة.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن فيروس الأنفلونزا ينتقل إلى الجنين، ويعرضه للإصابة بمستويات عالية من الالتهابات، هذا بخلاف الخلل الذى يصيب الموصلات العصبية الخاصة بالطفل، وهو يضر فى النهاية بنمو الخلايا العصبية لمخ الجنين، ويعرضه للإصابة بهذه الأمراض الخطيرة.. ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية "The Journal of Neuroscience"، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جدير بالذكر أن الأبحاث الطبية السابقة قد ربطت بين إصابة الأمهات الحوامل بالأمراض الفيروسية والبكتيرية خلال فترة الحمل، وبين ارتفاع فرص إصابة الأجنة بالتوحد والشيزوفرينيا، وهو ما يرجح صحة الأبحاث الطبية الأخيرة.

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