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انتشار مرض السكر فى العائلة يزيد فرص إصابة الأطفال بارتفاع الكولسترول

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انتشار مرض السكر فى العائلة يزيد فرص إصابة الأطفال بارتفاع الكولسترول انتشار مرض السكر فى العائلة يزيد فرص إصابة الأطفال بارتفاع الكولسترول
كشفت دراسة طبية هولندية عن أن الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلى للإصابة بالأزمات القلبية والنوع الثانى من داء السكر تزيد لديهم فرص ارتفاع نسب الكولسترول عن غيرهم من الأطفال.

وقالت نينا بيرينتزن الباحثة بالمعهد الوطنى للصحة العامة والبيئة فى بلتهوفن ومركز أوترخت الطبى الجامعى "احتشاء عضلة القلب بين أفراد الأسرة مرتبط بالكولسترول لدى الأطفال بينما يرتبط السكرى فى الأسرة بمحيط الخصر لدى الأطفال والكولسترول وإتش.بى.إيه.1سى (وهو قياس لمتوسط مستويات السكر فى الدم).

وقالت لرويترز فى رسالة بالبريد الالكترونى "الشىء المهم هو أن التاريخ الطبى لدى كل أسرة على حدة مرتبط بمستويات مرتفعة من الكولسترول لدى الأطفال وهو ما يدل على أن التاريخ الطبى للمرضين قد يسهم فى مخاطر إصابة بالسكر وأمراض القلب عبر مسارات مختلفة."

واستعان الباحثون ببيانات عن أكثر من 1300 طفل فى هولندا وجميعهم يبلغون 12 عاما.

وقدم الآباء بيانات عن تاريخهم وتاريخ آبائهم الطبى المرتبط بالأمراض القلبية ومنها الأزمات والسكتات الدماغية علاوة على النوع الثانى من السكر.

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