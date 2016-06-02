وزير الري ينفي تحمل «النواب» نفقات المشروعات بدوائرهم

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن بعض وسائل الإعلام أخرجت تصريحاته بخصوص أعضاء مجلس النواب الذين أبدوا استعدادهم للمساهمة في الاستثمارات المطلوبة لبعض المشروعات التي تخص دوائرهم عن سياقها.

وجاء ذلك، بحسب البيان الصادر اليوم الخميس، تعقيبًا على ذكر بعض وسائل الإعلام أن وزير الري أعلن أن 200 من أعضاء مجلس النواب يتحملون نفقات المشروعات في دوائرهم من حسابهم الشخصي.

وأكد الدكتور عبد العاطي، أنه كان قد صرح في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه التقى بحوالي 200 من أعضاء مجلس النواب، وأن بعضهم تعهد بالمساهمة بجزء من الاستثمارات المطلوبة لبعض المشروعات في دوائرهم، وذلك من خلال مشاركتهم الخاصة أو المشاركة المجتمعية.