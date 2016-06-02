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بالفيديو.. مراسم تسلم مصر حاملة الطائرات «جمال عبد الناصر» من فرنسا

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بالفيديو.. مراسم تسلم مصر حاملة الطائرات «جمال عبد الناصر» من فرنسا بالفيديو.. مراسم تسلم مصر حاملة الطائرات «جمال عبد الناصر» من فرنسا

جانب من المراسم

انطلقت منذ قليل مراسم استلام لحاملة الطائرات الفرنسية جمال عبد الناصر من طراز ميسترال كأول حاملة طائرات تدخل الخدمة في القوات المسلحة المصرية.

وبدأت مراسم تسلم حاملة الطائرات بتلاوة القرآن الكريم، ثم عزف السلامين الوطنيين لمصر وفرنسا، أعقبها كلمتين مقتضبتين لقائدي القوات البحرية المصرى الفريق أسامة منير ربيع ونظيره الفرنسى، ثم رفع العالم المصرى على متن حاملة طائرات الهليكوبتر.

وشارك فى حفل التسليم، جان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسي، والفريق أسامة ربيع، قائد القوات البحرية، وعدد من قادة القوات المسلحة والسفارة المصرية ووفد إعلامي.وشارك فى حفل التسليم، جان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسي، والفريق أسامة ربيع، قائد القوات البحرية، وعدد من قادة القوات المسلحة والسفارة المصرية ووفد إعلامي.

وأعقب مراسم رفع العلم على «الحاملة»، تفقد وعرض شامل لمختلف وحداتها وقدراتها القتالية الكبيرة، وما يمكن أن تنفذه من مهام متعددة، بما يعد إضافة لمنظومة التسليح، وطفرة فى الإستراتيجية العسكرية المصرية.

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