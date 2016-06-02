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غدًا.. قطع المياه في 4 مناطق بالقاهرة لإجراء أعمال صيانة

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غدًا.. قطع المياه في 4 مناطق بالقاهرة لإجراء أعمال صيانة غدًا.. قطع المياه في 4 مناطق بالقاهرة لإجراء أعمال صيانة

تعبيرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الخميس، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق الآتية:” التجمع الأول، التجمع الخامس، والرحاب (1-2)”.

كما أعلنت أن ضغط المياه سيضعف بالتجمع الثالث، وذلك ابتداءً من الساعة الـ 8 من مساء غد الجمعة، وحتى الساعة الـ 6 من صباح السبت.

وأوضحت، بحسب البيان الصادر اليوم الخميس، أن ذلك يأتي نظرًا لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة للمرحلة الثانية، لرفع كفاءة خط الطرد الرئيسي بمحطة امتداد المستثمرين بالقاهرة الجديدة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدةً قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

كما أعلنت شركة مياه الشرب بأسوان، أنه سيتم قطع المياه عن منطقة البشرية بمركز أسوان، وذلك ابتداءً من الساعة 11 مساء غد الجمعة، وحتى الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 4/ 6 /2016، نظرًا لقيام الشركة بربط خطوط جديدة بمنطقة البشرية.

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