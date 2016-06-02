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احتراق 16 منزلاً في حريقين منفصلين في سوهاج

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احتراق 16 منزلاً في حريقين منفصلين في سوهاج احتراق 16 منزلاً في حريقين منفصلين في سوهاج

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، صباح اليوم، من السيطرة على حريقين منفصلين بكل من المنشاة والعسيرات، وتسببا في احتراق 16 منزلاً ودراجة نارية “توك توك” وماكينتي دريس قمح، ونفوق 6 رؤوس ماشية وأغنام.

في الواقعة الأولى تلقى العقيد حسين فؤاد عارف، مأمور مركز المنشاة، بلاغاً بنشوب حريق بناحية عزبة النمر بدائرة المركز، فانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل إسماعيل السيد إبراهيم، 52 عامًا، عامل، وامتد لسبعة منازل مجاورة، ولم يسفر الحريق عن حدوث ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فـي احتراق دراجة نارية “توك توك” ملك الأول وماكينتي درس محصول القمح وبعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال والأخشاب والبوص.

وبسؤال أصحاب المنازل المحترقة، أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق تطاير الشرر من فرن بلدي بمنزل الأول ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2745 إداري المركز وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي الواقعة الثانية تلقى المقدم هاني محمد المرزوقي، مأمور مركز العسيرات، بلاغاً بنشوب حريق بناحية أولاد جبارة بدائرة المركز، فانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك محمد علي خليل، 55 عامًا، عامل، وامتد الحريق لسبعة منازل مجاورة، ولم يسفر الحريق عن حدوث ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فـي نفوق رأسي ماشية و”4″ رؤوس ماعز ودابة وكمية من الطيور واحتراق المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية وكمية من الغلال والأخشاب والبوص.

وبسؤال أصحاب المنازل أيدوا ما جاء بالفحص، ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من منزل الأول، ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1271 إداري المركز، وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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