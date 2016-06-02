بدء مراسم رفع العلم المصرى على حاملة المروحيات ميسترال

- خالد صلاح فى أول سيلفى مع حاملة الطائرات المروحية"الميسترال": "تحيا مصر"

>بدء منذ قليل، مراسم رفع العلم المصرى على حاملة المروحيات المصرية جمال عبد الناصر من طراز "ميسترال"، من ميناء سان ناذير شمال غرب فرنسا، بحضور الفريق أسامة منير ربيع، قائد القوات البحرية المصرية، ونظيره الفرنسى، وعدد كبير من قادة القوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى وفد إعلامى مصرى.

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