الإسكان: قطع المياه عن التجمع والرحاب من مساء الجمعة حتى السبت

>أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، التابعة لوزارة الاسكان، قطع المياه عن مناطق التجمع الأول، والخامس، والرحاب (1-2)، كما سيضعف ضغط المياه بالتجمع الثالث، وذلك ابتداء من 8 مساء غد الجمعة وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت ، نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بأعمال الصيانة للمرحلة الثانية لرفع كفاءة خط الطرد الرئيسى بمحطة امتداد المستثمرين بالقاهرة الجديدة.

وطالبت الشركة ، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

كما أعلنت شركة مياه الشرب بأسوان أنه سيتم قطع المياه ، عن منطقة البشرية بمركز أسوان، وذلك ابتداء من الساعة 11 مساء غد الجمعة وحتى الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق، نظراً لقيام الشركة بربط خطوط جديدة بمنطقة البشرية.

انقطاع المياه عن مناطق القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب اليوم لمدة 16 ساعة

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