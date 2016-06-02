رسميا - جوندوجان أولى صفقات جوارديولا في مانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي عن ضم إلكاي جوندوجان متوسط الميدان الألماني لفريق بروسيا دورتموند بشكل رسمي.

ونشر الفريق السماوي فيديو على حسابه الرسمية على "تويتر" للاعبه الجديد يؤكد فيه انتقاله لمانشستر سيتي.

وظهر صاحب الـ 25 عاما في الفيديو مرتديا قميص مانشستر سيتي، وقال: "مرحبا جمهور مانشستر سيتي، انتظرتموني لفترة طويلة وأنا الأن أعلن لكم انني أصبحت لاعبا في مانشستر ستي بشكل رسمي".

واختتم حديثه قائلا "أتمنى أن أراكم قريبا".

ويستعد جوندوجان لتمثيل منتخب ألمانيا في قائمة المدرب يواخيم لوف في بطولة أمم أوروبا المقبلة بعد أيام قليلة في فرنسا.

بذلك يصبح جوندوجان صاحب الأصول التركية، هو أولى صفقات بيب جوارديولا المدرب الإسباني الجديد لمانشستر سيتي بعد توليه الهمة خلفا لمانويل بيللجريني المدرب السابق.