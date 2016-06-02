كوبا أمريكا - بروفايل في الجول.. الفرصة الأخيرة لرودريجيز غير الاستثنائي

"كل ما في الأمر أنه عاد متأخرا في الصيف بسبب كوبا أمريكا" رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز معلقا على جلوس جيمس رودريجيز الدائم على مقاعد البدلاء هذه الموسم، ويرى أن بطولة كوبا أمريكا في الصيف الماضي هي سبب ما مر به لاعبه الكولومبي.

ويستعد جيمس للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا الاستثنائية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية احتفالا بمرور 100 عام على أول نسخة من المسابقة القارية اللاتينية وينتظر منه محو آثار أحد أسوأ مواسمه الكروية منذ بدايته مسيرته.

سجل مشاركات جيمس مع ريال مدريد لم يكن على ما يرام هذا الموسم، حيث شارك في 26 لقاء في الدوري الإسباني بواقع 17 مباراة بشكل أساسي و9 مباريات بديل بمجموع دقائق 1518، وسجل 7 أهداف وصنع 8.

وفي دوري أبطال أوروبا بدأ أساسيا في 3 مباريات وكان بديلا في مباراتين بواقع 265 دقيقة ولم يسجل سوى هدفا واحدا في شباك روما.

قلة خوض "الكافيتيروس" للمباريات مع ريال مدريد جاءت بسبب الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في 10 مباريات في الدور الأول وبسبب المدرب زين الدين زيدان الذي حل بديلا لرافائيل بينتث بداية من الدور الثانِي ولم يدفع بجيمس سوى في 14 مباراة منهم 8 مرات بديلا.

وكما يرى بيريز أن عودة جيمس المتأخرة للفريق بسبب حصوله على راحة بعد المشاركة مع كولومبيا في كوبا أمريكا كانت سبب نكسته تثبت الأرقام صحة ما يعتقده رئيس البيت الملكي، حيث شارك في 29 مباراة في الدوري الإسباني موسم 2014-2015 وأول مواسمه مع ريال مدريد وسجل 13 هدفا وصنع مثلمها لرفاقه في 2292 دقيقة لعبها، كما شارك في 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا وسجل هدف وصنع 3، بالإضافة لـ4 مباريات في كأس ملك إسبانيا وسجل هدفين وساهم بمثلهما ومباراتين في كأس السوبر الإسباني ومباراة في السوبر الأوروبي ومباراة في كأس العالم للأندية بمجموع 17 هدفا و18 صناعة ليكون أحسن مواسمه من الناحية التهديفية.

وبشكل عام عادل جيمس أسوأ سجل مشاركات له بالمشاركة في 32 هذا الموسم وهو نفس عدد المشاركات التي حققها في موسم 2010-2011 الذي يعتبر أول موسما له في القارة الأوروبية مع فريق بورتو البرتغالي الذي سجل فيه 6 أهداف فقط.

بطولة كوبا أمريكا الاستثنائية ستكون الفرصة الأخيرة لإثبات أن جيمس قدم موسما استثنائيا بسبب أحداثه الاستثنائية من إرهاق وإصابات وتغيير المدربين.

وسيتعين على صاحب القميص رقم 10 تقديم أفضل مستوى ممكن له في أمريكا لكي يعود لتشكيلة زيدان الأساسية بعدما فقد مركزه وأصبح البديل الثالث في الفريق خلف فرانشيسكو إيسكو ولوكاس فاسكيز بقيادة كولومبيا للأدوار النهائية للبطولة أو حتى للحصول على عروض من أندية القمة للانتقال إليها والهروب من جحيم دكة البدلاء المدريدية.

لماذا ستكون الكوبا الفرصة الأخيرة لخاميس للعودة لمستواه؟

التألق مع كولومبا كان سمة أداء صانع ألعاب ريال مدريد مثلما تقول الأرقام.

حيث شارك في 18 مباراة في تصفيات كأس العالم وسجل 5 وصنع 5، وعلى مستوى الوديات شارك في 12 مباراة وسجل هدفين وصنع 3.

الانفجار الحقيقي كان في بطولة كأس العالم 2014 حينما حصل على لقب هداف المونديال والحذاء الذهبي برصيد 6 أهداف في 5 مباريات، بعدما قاد كولومبيا لأفضل إنجاز تاريخي لها بالوصول لدور الـ8.

ورغم التألق الدائم مع منتخب الألوان الثلاث إلا أن مشاركة صاحب الـ24 عاما في بطولة كوبا أمريكا صيف 2015 لم تكن موقفة بالمرة حيث شارك في 4 مباريات ولم ينجح في التسجيل أو صناعة الأهداف وكانت المحصلة النهائية له الحصول على بطاقتين صفراويتين فقط.

ترى هل ينجح جيمس في العودة لمستواه خلال البطولة المقبلة؟ أم يكون تألقه السابق فترة استثنائية للاعب لن يقدم مواسم غير استثنائية في المستقبل؟