مقتل 16 شخصًا وإصابة 55 آخرين في تفجير سيارة ملغومة بالصومال

قالت السلطات الصومالية، اليوم الخميس، إن 16 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 55، في تفجير سيارة ملغومة وهجوم بالأسلحة على فندق في وسط مقديشو، ولا تزال أصوات الأعيرة النارية تسمع على نحو متقطع.

وقال ضابط الشرطة، نور محمد، يوم “تأكدنا حتى الآن من مقتل 16 شخصا معظمهم من المدنيين وإصابة 55″.

وأضاف أن أصوات الأعيرة النارية خفتت عند الفندق، متابعًا “نشتبه في أن السطح غيرآمن، قوات الأمن بالداخل من الطابق الأول وحتى الرابع”، وفقًا لـ”رويترز”.

وأغلقت قوات الحكومة كل الطرق الرئيسية القريبة من الفندق، وقال شهود إنه ما زال بالإمكان سماع أصوات أعيرة نارية على نحو متقطع في المبنى المؤلف من خمس طوابق والذي لحقت به أضرار جسيمة.