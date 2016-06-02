الشركة المصنعة لميسترال: الحاملة عبد الناصر تنفذ تدريبا مع البحرية الفرنسية

>أعلنت شركة "دى سى أن اس" الفرنسية تسليم مصر حاملة المروحيات الأولى من طراز "ميسترال جمال عبد الناصر"، والتى تأتى ضمن صفقة تضم حاملتى مروحيات، وسوف يتم رفع العلم من خلال قائد القوات البحرية الفريق أسامة منير ربيع، ونظيره الفرنسى، الفريق روجيل، بالإضافة إلى مدير شركة "دى سى أن اس".

كما أعلنت الشركة أنه بحلول عام 2020 سوف يصل عدد الوحدات التى تم توريدها من فرنسا لمصر 7 قطع بحرية متطورة كثمرة للتعاون بين الجانبين المصرى والفرنسى خلال الفترة الماضية.

يذكر إنه فى 10 أكتوبر2015 تم توقيع عقد بين وزارة الدفاع المصرية والفرنسية على توريد حاملتى مروحيات من طراز ميسترال.

وأعلنت الشركة المصنعة أن حاملة المروحيات المصرية جمال عبد الناصر سوف تغادر ميناء سان ناذير شمال غرب فرنسا خلال أيام قليلة، مزودة بكافة وسائل الدعم الخاصة بالإبرار البحرى.

وأكدت الشركة أن الحاملة سوف تشارك فى تدريب بحرى مشترك مع القوات البحرية الفرنسية قبل مغادرتها إلى مصر .

وأوضحت أنه منذ شهر فبراير الماضى يتم تدريب طاقم الحاملة فى فرنسا، موضحة أن الضباط المصريين استطاعوا إنهاء التدريبات بصورة ممتازة فى فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز بضعة أشهر.

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