شخصية مولودك من شكل فمه

أثبتت الدراسات الحديثة أن ملامح الوجه تكشف بعض جوانب الشخصية الخفية، والطفل الصغير لا زال كتاباً مغلقاً بالنسبة لأمه، ولكن ملامحه سوف تساعدها في التعامل مع هذا الكائن واحتواءه....

كيف ذلك؟

الأخصائية النفسية سعاد الخضري تشرح لقارئات "سيدتي نت" بعض الأشكال المختلفة للفم والشفاه والتي تساعد في تحديد بعض جوانب شخصية الطفل سواء كان ذكراً أو أنثى كالتالي:

• قد يبدو فمه صغيراً؛ ولكنه على شكل قلب والفم الذي يكون على شكل قلب فصاحبه سيكون من النوع الذي يحب الاستقلالية في حياته لأن القلب الذي يكون شفتيه هو عالم مستقل بذاته، ولكن جاذبية شخصيته للجنس الآخر لا تقاوم كما أنه يعتمد على نفسه ويتفوق في الاستقلالية لدرجة ملفتة ومحببة للجنس الآخر.

• قد تبدو شفتيه رفيعتين فهو سيكون في المستقبل إنساناً عملياً لا يسيطر عليه قلبه ولا يتحكم في تصرفاته، ولكن هناك بعض الشك فيمن حوله يجعله إنساناً متردداً.

• قد يبدو فمه واسعاً أو كبيراً كما يقولون أنه "يسع الدجاجة بريشها" فلا تنزعجي إذا كان طفلك كذلك فهو سيكون قيادياً في المستقبل، لأنه لا يتنازل عن المثالية ولديه روح القائد؛ ولكنه رغم ذلك ليس متسلطاً ويعمل بروح الفريق وابتسامته العريضة لا تفارق وجهه.

• قد يبدو فمه ممتلئاً والامتلاء هنا لشفتي البنت الصغيرة يعني أن لديها ثقة بنفسها بلا حدود، عندما تقول لا فهي تعرف أنها لن تتنازل بسهولة، ولكن الصبي صاحب الشفاه الممتلئة قد يبدو أنانياً ومصراً على نيل كل شيء، وهنا يجب أن تراعي الأم ذلك وتقتل هذه الخصلة بداخله باكراً.