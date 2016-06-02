بالصور.. فريد أبو سعدة ضيفا على بيت الشعر بالأقصر ضمن فعاليات "شاعر وتجربة"

استضاف بيت الشعر بالأقصر، الشاعرالكبير محمد فريد أبو سعدة، وذلك ضمن البرنامج الشهرى لبيت الشعر الذى يحمل عنوان "شاعر وتجربة"، وألقى أبو سعدة عددا من أعماله الأدبية على رواد بيت الشعر فى أمسية رائعة حضرها لفيف من الأدباء والمثقفين.

ومن المقرر أن ينتقل نشاط بيت الشعر بالأقصر، اليوم الخميس، إلى إحدى القرى فى مركز البياضية التابع لمحافظة الأقصر، وذلك فى ديوان إحدى عائلات قرية الروافعة، حيث يلتقى أهالى هذه القرية مع الشاعر محمد فريد أبو سعدة فى ليلة أخرى، وفى أول أمسية شعرية تنفذها مؤسسة ثقافية بالقرية بالتعاون مع مركز دندرة الثقافى ومركز شباب الروافعة، وذلك لتعزيز علاقة بيت الشعر بالجمهور والمهتمين ولزيادة الاحتكاك بالبسطاء ودفعهم للاهتمام بالشعر وباللغة العربية وتراثنا ومنجزنا الحضارى.

يذكر أن الشاعر محمد فريد أبو سعدة شاعر وكاتب مسرحى ولد بالمحلة الكبرى 1946، وحاصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية 1972، وبكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا فى الصحافة 1981، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو اتحاد الكتاب المصرى، وعمل مديرا لتحرير "وكالة الصحف العربية" بالقاهرة، ومديرا لتحرير مجلة "رواق عربى" الصادرة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وقد حصل أبو سعدة على جائزة الشعر من وزارة الثقافة عام 1969، وجائزة الدولة التشجيعية فى الشعر، ووسام الفنون والآداب من الطبقة الثانية عام 1993، كما حصل أيضًا على جائزة اتحاد الكتاب (فى المسرح) عام 2002 وترجمت بعض أعماله إلى الفرنسية والإنجليزية.

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