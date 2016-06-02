لليوم الثانى.. تواصل فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة

فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة لليوم الثانى على التوالى أمام حركة سفر العالقين والمرضى والطلبة أصحاب الحالات الإنسانية ودخول مواد بناء للقطاع.

وقال مصدر مسئول فى معبر رفح من الجانب المصرى لـ" اليوم السابع"، إن إجمالى العابرين فى اليوم الأول على مدى 14 ساعة فى كلا الاتجاهين من المرضى والحالات الإنسانية والعائدين من رحلات العلاج وحاملى الجوازات الأجنبية وأصحاب الجنسيات والطلاب 499 مسافرا بين مصر وقطاع غزة ، منهم 397 قادما من قطاع غزة، وغادر 102 مسافر إلى غزة.

وأضاف المصدر أنه وصلت لغزة من الجانب المصرى عن طريق معبر رفح 35 شاحنة محملة بالأسمنت والجبس والخشب، والشاحنات من بينها سيارة جبس بحمولة 41 طن، 17 شاحنة محملة " بالأسمنت" أقلت على متنها 1260 طن، و13 شاحنة محملة بالخشب الكونتربوزن 181 ربطة مختلفة الأطوال ، 4 شاحنات زلط بحمولة 160 متر وبوزن 240 طن، وهى شاحنات خاصة بمشروعات إعادة الإعمار المكلفه بها شركة المقاولون العرب المصرية .

وأشار المصدر أن المعبر يشهد حالة طوارئ لتمكين كافة المسافرين العالقين على الجانبين من المرور، و أنه تم إلغاء الإجازات للموظفين والعاملين بالمعبر وتجهيز الصالات وحافلات النقل لتمكين أكبر عدد من المسافرين من المرور، ويتم العمل بتنسيق مع الجانب الفلسطينى لمرور من تم الموافقة عليهم فى وقت مسبق بعد فحص اسمائهم أمنيا. كما تم تجهيز سيارت إسعاف لنقل المرضى وتوفير فريق طبى لتقديم الخدمات الطبية العاجلة.

من جانبه، قال مصدر أمنى، إنه تم إعداد خطة تأمين موسعة للمعبر خلال فترة تشغيله وتأمين طرق المسافرين من رفح حتى العريش، فضلا عن نشر قوات تأمين حول محيط المعبر وتنظيم حركة المرور للسيارات الخاصة والأجرة التى تقل المسافرين والسماح بمرورها بعد أخذ التصريحات اللازمة لها، وشهدت مدينة العريش وصول أعداد من المسافرين الفلسطينيين من الجانب المصرى إلى قطاع غزة والانتظار لحين سفرهم.

- فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة أمام حركة سفر الفلسطينيين

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