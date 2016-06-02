أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ننشر أول صور لتجهيزات معرض "أهلا رمضان" بمدينة الأقصر

Google+ Print
ننشر أول صور لتجهيزات معرض "أهلا رمضان" بمدينة الأقصر ننشر أول صور لتجهيزات معرض "أهلا رمضان" بمدينة الأقصر
ينشر "اليوم السابع" أول صور لأعمال تجهيزات معرض "أهلاً رمضان" الذى أقيم بشارع معبد الكرنك بجوار كنيسة العذراء مريم بقلب مدينة الأقصر، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيض الأسعار، وإنشاء معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض رسميًا، مساء اليوم الخميس، برعاية الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، ومحمد بدر محافظ الأقصر، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، لبيع السلع الغذائية وسلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة تصل إلى 20% و30 % بشارع معبد الكرنك بجوار كنيسة السيدة العذراء بمدينة الأقصر، والذى يستمر لمدة 15 يوما.

ويشارك فى معرض "أهلاً رمضان" بمدينة الأقصر، 15 شركة للصناعات الغذائية ومنتجات أخرى.

معرض أهلا رمضان بالأقصر (1)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (2)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (3)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (4)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (5)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (6)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (7)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (8)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (9)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (10)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (11)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (12)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (13)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (14)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (15)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (16)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (17)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (18)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (19)

معرض أهلا رمضان بالأقصر (20)


>- تموين الأقصر تفتتح فرعين لمعرض "أهلا رمضان" بالأقصر وإسنا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه