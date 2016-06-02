ننشر أول صور لتجهيزات معرض "أهلا رمضان" بمدينة الأقصر

ينشر "اليوم السابع" أول صور لأعمال تجهيزات معرض "أهلاً رمضان" الذى أقيم بشارع معبد الكرنك بجوار كنيسة العذراء مريم بقلب مدينة الأقصر، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيض الأسعار، وإنشاء معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض رسميًا، مساء اليوم الخميس، برعاية الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد بدر محافظ الأقصر، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، لبيع السلع الغذائية وسلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة تصل إلى 20% و30 % بشارع معبد الكرنك بجوار كنيسة السيدة العذراء بمدينة الأقصر، والذى يستمر لمدة 15 يوما.

ويشارك فى معرض "أهلاً رمضان" بمدينة الأقصر، 15 شركة للصناعات الغذائية ومنتجات أخرى.

- تموين الأقصر تفتتح فرعين لمعرض "أهلا رمضان" بالأقصر وإسنا

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