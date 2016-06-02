"أوقاف الدقهلية": 282 مسجدا للاعتكاف فى رمضان و59 لصلاة التراويح

أكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن هناك 282 مسجدا معدا للاعتكاف فى المحافظة، بالإضافة إلى 59 مسجدا معدا لصلاة التراويح بجزء كامل من القرآن، واختيار 435 ساحة لصلاة العيد.

وأضاف طه فى تصريحات له اليوم الخميس، أن هناك خطة شاملة لمديرية أوقاف الدقهلية خلال شهر رمضان لإعطاء دروس وتنظيم قوافل وندوات دينية، مع التزام كامل بالمساجد ومتابعة كاملة ومستمرة لكل التعليمات.

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