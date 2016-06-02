ضبط 284 هاربا من أحكام قضائية فى حملة مكبرة بأسوان

شن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، شملت الجهود عن ضبط 284 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة، بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

كان من نتائج الحملة ضبط 108 هارب من جنح الحبس الجزئى و27 هاربا من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 94 هاربا صادر ضدهم أحكام بالغرامات و 55 محكوما عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة 1810 جنيه.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجار إحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام .

- ضبط 401 مخالفة مرورية بأسوان منها 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدر

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