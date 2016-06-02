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ضبط 4 ونصف طن دواجن داخل مجزر غير مرخص فى السويس

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ضبط 4 ونصف طن دواجن داخل مجزر غير مرخص فى السويس ضبط 4 ونصف طن دواجن داخل مجزر غير مرخص فى السويس
قامت قوات الشرطة بالسويس بالتعاون مع مباحث ومديرية التموين بضبط 4 ونصف طن فراخ داخل مجزر غير مصرح به بمنطقة اللاجون بالسويس وسط تواجد مكثف لقوات الشرطة بالسويس.

وقامت أربع مجاميع من قوات الأمن المركزى بالمشاركة فى ضبط الفراخ والمجزر والمتواجدين به بعد أن استعانت مديرية أمن السويس بالقوات.

وكان اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بقيام العقيد يوسف حمدين رئيس مباحث التموين باجراء تحريات أكدت أنه يوجد مجزر يدوى بمنطقة اللاجون بالسويس تقوم بذبح الفراخ وتوزيعها بدون تصريح.

وقال مصدر أمنى، إن مديرية أمن السويس قامت فى البداية بالاستعانة بأربع من مجاميع الأمن المركزى لتأمين دخول المجزر.

وبتفتيش المجزر، تم ضبط 4 ونص طن من الفراخ المذبوحة بدون تصريح داخل المجزر والمعدة للتوزيع داخل الأسواق بالسويس.


>- بالصور..ضبط 3.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك بمجزر غير مرخص بالسويس
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مصر 365

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