إحباط طرح 5أطنان لحوم فاسدة عليها علامات تجارية مقلدة فى رمضان بكرداسة

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، 5 أطنان لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى شهر رمضان.

كانت وردت معلومات للواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، مفادها وجود ثلاجات لتخزين لحوم مجهولة المصدر بكرداسة، ووضع علامات تجارية مقلدة عليها، تم إيفاد مأمورية أمنية، وضبط 5 أطنان لحوم فاسدة، عبارة عن حمام ولحوم ومصنعاتها قبل طرحها فى رمضان، وتم ضبط صاحب الثلاجات والتحفظ على المضبوطات.

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