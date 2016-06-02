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إحباط طرح 5أطنان لحوم فاسدة عليها علامات تجارية مقلدة فى رمضان بكرداسة

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إحباط طرح 5أطنان لحوم فاسدة عليها علامات تجارية مقلدة فى رمضان بكرداسة إحباط طرح 5أطنان لحوم فاسدة عليها علامات تجارية مقلدة فى رمضان بكرداسة
ضبطت الإدارة العامة لشرطة بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، 5 أطنان لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى شهر رمضان.

كانت وردت معلومات للواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، مفادها وجود ثلاجات لتخزين لحوم مجهولة المصدر بكرداسة، ووضع علامات تجارية مقلدة عليها، تم إيفاد مأمورية أمنية، وضبط 5 أطنان لحوم فاسدة، عبارة عن حمام ولحوم ومصنعاتها قبل طرحها فى رمضان، وتم ضبط صاحب الثلاجات والتحفظ على المضبوطات.


>- شرطة التموين تضبط 3 طن ياميش مجهولة المصدر قبل رمضان
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مصر 365

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