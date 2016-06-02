إحباط طرح 5أطنان لحوم فاسدة عليها علامات تجارية مقلدة فى رمضان بكرداسة

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، 5 أطنان لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى شهر رمضان.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- شرطة التموين تضبط 3 طن ياميش مجهولة المصدر قبل رمضان
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كانت وردت معلومات للواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، مفادها وجود ثلاجات لتخزين لحوم مجهولة المصدر بكرداسة، ووضع علامات تجارية مقلدة عليها، تم إيفاد مأمورية أمنية، وضبط 5 أطنان لحوم فاسدة، عبارة عن حمام ولحوم ومصنعاتها قبل طرحها فى رمضان، وتم ضبط صاحب الثلاجات والتحفظ على المضبوطات.
>- شرطة التموين تضبط 3 طن ياميش مجهولة المصدر قبل رمضان
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