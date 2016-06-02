علمي طفلك هذا البرنامج للأدعية قبل رمضان

فلسطين _ سيدتي نت

قبل حلول شهر رمضان المبارك، عليك عزيزتي الأم أن تعلمي طفلك برنامجاً صغيراً للدعاء والتقرب إلى الله، ويجب أن يحفظ هذه الأدعية والأوراد لكي يجد سهولة في ترديدها خلال الشهر الكريم.

"سيدتي نت" تضع لك هذا البرنامج الصغير لكي يساعد طفلك في التقرب إلى الله والوصول إلى الروحانية خلال الشهر واستشعار عظمة الخالق وفضل الدعاء من المغفرة والتوفيق في الحياة.

• يجب أن يحفظ طفلك قبل كل شي دعاء الإفطار عند انطلاق الآذان ويكون بالصيغة التالية: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

• في العشر أوائل من رمضان يجب أن يتعلم طفلك دعاء: يا أرحم الراحمين ويرددها مائة مرة باستخدام مسبحة أو خاتم التسبيح.

• في العشر الثانية يجب أن يتعلم دعاء: يا غفار الذنوب مائة مرة على المسبحة أيضاً.

• علميه طريقة التسبيح على الأصابع أيضاً، لأنها أكثر في الحسنات وبيني له فضل التسبيح على الأصابع.

• علميه دعاء "يا معتق الرقاب" للعشر الأواخر من رمضان.

• يجب أن تجلسي مع صغيرك قبل بداية الشهر وتشرحي له أن رمضان قد قسم لثلاثة أقسام، وهي الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويجب أن يستغل كل ثلث كما يجب.

• علميه دعاء ليلة القدر لكي يحفظه من الآن ويكون من السهل عليه ترديده وهو: "اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا".