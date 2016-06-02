أطعمة لنقص البوتاسيوم عند طفلك

فلسطين_ سيدتي وطفلك

يتعرض الطفل لنقص في الكثير من العناصر الغذائية التي تشمل الفيتامينات والأملاح المعدنية والتي تؤثر على صحته من كل النواحي، فإذا كان النقص في البوتاسيوم، فوفري له هذه الأطعمة. التي تدلك عليها اختصاصية التغذية الدكتورة شيماء حمودة:

أعراض نقص البوتاسيوم

أعراض نقص البوتاسيوم عند الطفل تظهر في حدوث حالة من الضعف العام لديه، وآلام في عضلات جسمه، وتظهر الآلام عند الكبار أكثر كما يظهر لديه الميل إلى النوم، ولذلك فيجب إضافة الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم.

أطعمة مناسبة

- الموز ويقدم للطفل مهروساً، ويعتبر من أفضل وأسهل الأطعمة التي لا تحتاج للتحضير.

- المانجو ويجب التأكد من أن الطفل لا يعاني من حساسية عند تناولها.

- عصير البرتقال.

- البطاطس المسلوقة والمهروسة وكذلك البطاطا الحلوة المشوية.

- الكوسة وتقدم له على شكل شوربة أيضاً، مع إزالة البذر لكي لا يختنق بها الطفل.

- عصير الطماطم ويقدم له بدون ملح، وهو غني بالبوتاسيوم بنسبة كبيرة.