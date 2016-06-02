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برنامج المنتخب - المران على نفس الملعب ومحاضرة من كوبر للاعبين

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برنامج المنتخب - المران على نفس الملعب ومحاضرة من كوبر للاعبين برنامج المنتخب - المران على نفس الملعب ومحاضرة من كوبر للاعبين

يؤدي منتخب مصر مرانه لليوم الثاني على التوالي في تنزانيا تمهيدا للمباراة التي ستجمع المنتخبين في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017.

منتخب مصر وصل إلى تنزانيا فجر أمس الأربعاء، ومن المقرر خوض المباراة يوم السبت المقبل.

وسيؤدي منتخب مصر مرانه اليوم الخميس على نفس الملعب الذي شهد تدريبات البعثة يوم أمس، قبل أن يلقي هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني للمنتخب، محاضرة فنية للاعبين عقب التمرين في حدود الساعة الـ 12 ظهرا.

برنامج اليوم سيختتم بعودة اللاعبين لفندق الإقامة، حيث سيجرون بعض التدريبات الاستشفائية قبل تناول وجبة العشاء.

من جهة أخرى، أكد إيهاب لهيطة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومدير المنتخب، إن الاجتماع الفني لمباراة مصر وتنزانيا سيقام غدا الجمعة بمقر إقامة حكام المباراة التي سيديرها طاقم من الجابون بقيادة اريك أحمد أرناود ويعاونه فيجا وسيرجي ميي ومحمود ماينا حكما رابعا، ويراقبها السوداني طارق عطا.

ويحتاج منتخب مصر لتفادي الخسارة بثلاثة أهداف أو أكثر لتأكيد التأهل لأمم إفريقيا 2017 بالجابون، في حين يحتاج للفوز لتأكيد البقاء في التصنيف الأول لمنتخبات قارة إفريقيا، للاستفادة من ذلك في قرعة تصفيات كأس العالم 2018.

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فيديو اليوم السابع

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