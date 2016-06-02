وفاة وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة إثر أزمة قلبية حادة

توفى وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة المبروك قريرة الليلة الماضية بعد إصابته بأزمة قلبية حادة نقل على إثرها إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة - فى بيان مقتضب اليوم /الخميس/ على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" - "إن وزير العدل المبروك قريرة وافاه الأجل المحتوم الليلة الماضية نتيجة وعكة صحية".

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