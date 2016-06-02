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بشرى.. بدء التجارب على "نظارة" تمكن العميان من الرؤية مجددا

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بشرى.. بدء التجارب على "نظارة" تمكن العميان من الرؤية مجددا بشرى.. بدء التجارب على "نظارة" تمكن العميان من الرؤية مجددا
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرا صحيفة "الديلى ميل"، حيث أشارت إلى أنه من المقرر بدء تجارب جهاز جديد أشبه بالنظارة يعالج العمى على عشرة من المرضى المصابين بأمراض خطيرة فى العين تسبب العمى داخل أحد المستشفيات بمدينة لندن البريطانية.

ويعرف الجهاز المبتكر باسم Iris ll ، وهو من إنتاج إحدى الشركات الفرنسية، وتعتمد هذه التكنولوجيا على استخدام تكنولوجيا التعديل العصبى، حيث تعمل الإشارات الكهربية التى تصل لشريحة تزرع بشبكية العين على تحفيز الجهاز العصبى من أجل استعادة الرؤية لدى الأشخاص الذين فقدوا بصرهم .

كيف يعمل الجهاز الجديد؟
>يقوم الجراحون بزراعة شريحة صغيرة من السيليكون و١٥٠ قطبا كهربيا فى شبكية العين، وعندما يرتدى المريض الجهاز على عينه الذى يشبه النظارة، تلتقط كاميرا مدمجة به الصور، ثم ترسلها بشكل لحظى إلى كمبيوتر صغير يحولها إلى صورة بالأشعة تحت الحمراء، ومن ثم إلى إشارات كهربية تنتقل لاسلكيا إلى شريحة السليكون.

تنشط بعد ذلك الأقطاب الموجودة فى الشريحة، وتنقل الصورة عبر العصب البصرى إلى المخ، ويستطيع المريض الرؤية عقب الخضوع لعدة تدريبات الرؤية، ولكن بجودة أقل كثيرا من الطبيعى ولا يستطيع أن يرى سوى ٣ ألوان فقط وهى: الأبيض والأسود والرمادى.

وأضاف التقرير أن جهاز الرؤية الجديد Iris ll يبلغ سعره حوالى مليون جنيه مصرى، وتجرى عليه حاليا مجموعة أخرى من التجارب داخل فرنسا وألمانيا والنمسا.


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