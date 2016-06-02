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اليوم.. "التعليم" تجرى مزايدة على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة والدبلومات

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اليوم.. "التعليم" تجرى مزايدة على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة والدبلومات اليوم.. "التعليم" تجرى مزايدة على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة والدبلومات
تجرى وزارة التربية والتعليم، ظهر اليوم الخميس، إجراءات جلسة مزايدة حق إعلان نتيجة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بمقر وزارة التربية والتعليم بمبنى المشتريات.

وأعلنت الوزارة، فى الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية، عن مزايدة عامة لبيع حق إعلان نتيجة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2015 - 2016. وحددت الوزارة وسائل معرفة النتيجة التى شملتها المزايدة، متمثلة فى "المحمول الصوتى ومحمول رسائل وصوتى أرضى والإنترنت. كما أتاحت الفرصة لسحب كراسة الشروط منذ الأحد الماضى، نظير سداد مبلغ 300 جنيه، وسداد 5 آلاف جنيه تأمين دخول المزايدة لحق شراء نتيجة الثانوية العامة، و3 آلاف لنتيجة الدبلومات الفنية.

يذكر أن إعلان المزايدة يأتى فى إطار تحقيق أكبر قدر من الإتاحة للطلاب لمعرفة النتيجة فى أقرب وقت، إضافة إلى تحقيق عائد مادى لميزانية الوزارة ببيع حق إعلان النتيجة لأكثر من جهة.

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