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«كلينتون» تتقدم على «ساندرز» بنقطتين في ‏كاليفورنيا قبل الانتخابات التمهيدية

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«كلينتون» تتقدم على «ساندرز» بنقطتين في ‏كاليفورنيا قبل الانتخابات التمهيدية «كلينتون» تتقدم على «ساندرز» بنقطتين في ‏كاليفورنيا قبل الانتخابات التمهيدية

المرشحة الديمقراطية في انتخابات ‏الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون – أرشيفية

أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي، والذي أجرته “إن.بي.سي” ‏الأمريكية بالتعاون مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن المرشحة الديمقراطية في انتخابات ‏الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، تتقدم على منافسها السيناتور بيرني ساندرز، ‏بنقطتين فقط في ولاية كاليفورنيا، وذلك قبل أقل من أسبوع من إجراء الانتخابات ‏التمهيدية في الولاية.

وأشارت نتائج الاستطلاع – التي أعلنت اليوم الخميس – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه من المرجح أن تحصل ‏”هيلاري” على 49% من تأييد الديمقراطيين في ولاية كاليفورنيا مقابل 47% لصالح ‏السيناتور ساندرز، وذلك على الرغم من أنه من المرجح أن تحقق “هيلاري” الفوز بعدد ‏المندوبين اللازم للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي، وهو 2383 بعد ‏الانتخابات التمهيدية في كاليفورنيا، والمقررة الثلاثاء المقبل.

وأوضح الاستطلاع أن فوز “ساندرز” في ولاية ‏كاليفورنيا سيعتبر انتصارًا رمزيًا كبيرًا يعطيه دفعة لمواصلة السباق الرئاسي حتى ‏موعد مؤتمر الحزب الديمقراطي في يوليو المقبل.

يشار إلى أن هيلاري كلينتون قررت إلغاء حملتها ‏الانتخابية في ولاية نيو جيرسي اليوم للبقاء في كاليفورنيا، لتعزيز حملتها ‏الدعائية في الولاية.

 

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