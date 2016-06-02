«كلينتون» تتقدم على «ساندرز» بنقطتين في ‏كاليفورنيا قبل الانتخابات التمهيدية

أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي، والذي أجرته شبكة “إن.بي.سي” الأمريكية بالتعاون مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، تتقدم على منافسها السيناتور بيرني ساندرز، بنقطتين فقط في ولاية كاليفورنيا، وذلك قبل أقل من أسبوع من إجراء الانتخابات التمهيدية في الولاية.
وأشارت نتائج الاستطلاع – التي أعلنت اليوم الخميس – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه من المرجح أن تحصل ”هيلاري” على 49% من تأييد الديمقراطيين في ولاية كاليفورنيا مقابل 47% لصالح السيناتور ساندرز، وذلك على الرغم من أنه من المرجح أن تحقق “هيلاري” الفوز بعدد المندوبين اللازم للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي، وهو 2383 بعد الانتخابات التمهيدية في كاليفورنيا، والمقررة الثلاثاء المقبل.
وأوضح الاستطلاع أن فوز “ساندرز” في ولاية كاليفورنيا سيعتبر انتصارًا رمزيًا كبيرًا يعطيه دفعة لمواصلة السباق الرئاسي حتى موعد مؤتمر الحزب الديمقراطي في يوليو المقبل.
يشار إلى أن هيلاري كلينتون قررت إلغاء حملتها الانتخابية في ولاية نيو جيرسي اليوم للبقاء في كاليفورنيا، لتعزيز حملتها الدعائية في الولاية.