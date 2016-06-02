"التحالف العربى" يقصف مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى صنعاء

قصفت طائرات دول التحالف العربى صباح اليوم /الخميس/ مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر موقع "يمن برس" اليوم أن الطائرات قصفت مقر اللواء معسكر 48 الخاص بالحرس الجمهورى فى منطقة حزيز جنوب العاصمة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تنبعث من المعسكر.

يشار إلى أن هذا القصف يأتى عقب توقف طائرات التحالف عن استهداف مواقع فى صنعاء لأكثر من شهرين.

وفى سياق متصل، ذكر مركز "سبأ" الإعلامى أن ستة مدنيين على الأقل أصيبوا وتم نقلهم إلى مستشفى مأرب عقب قصف ميليشيات الحوثيين وصالح بصاروخ كاتيوشا لمخزن الذخيرة باللواء 13 التابع للمنطقة العسكرية الثالثة فى مأرب، مما أدى إلى حدوث انفجارات قوية استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

وأشار المركز إلى أن المليشيات قصفت بصورة مكثفة طوال أمس مواقع الجيش والمقاومة بالصواريخ والمدفعية، وتركز القصف على معسكر كوفل وجبال أتياس والربيعة ومناطق أخري، فيما قامت طائرات التحالف العربى، من جانبها، بقصف مواقع المليشيات فى جبل هيلان، والتى انطلقت منها الصواريخ.

وفى سياق منفصل، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء، التى تديرها جماعة الحوثيين، أن اللجان الشعبية التابعة للجماعة أطلقت مساء أمس سراح 16 أسيرا، فيما أطلق أحد فصائل المقاومة الشعبية فى تعز سراح 19 أسيرا لديهم.

ونقلت الوكالة عن مصادر باللجنة، التى تتولى التفاوض لإطلاق الأسرى والمعتقلين، قولها "إن الجهود متواصلة من أجل تأمين عملية الإفراج عن دفعة ثانية من أسرى الجماعة فى أقرب وقت ممكن، حيث استغرقت المفاوضات بين الحوثيين وجماعة أوب العباس التابعة للمقاومة حوالى 5 أشهر".

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