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إقلاع 33 رحلة لـ"مصر للطيران" دون تسجيل تأخيرات

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إقلاع 33 رحلة لـ"مصر للطيران" دون تسجيل تأخيرات إقلاع 33 رحلة لـ"مصر للطيران" دون تسجيل تأخيرات
أقلعت من مطار القاهرة الدولى خلال الساعات الماضية، 33 رحلة دولية وداخلية لـ" للطيران" إلى عدة مدن مصرية وعواصم عربية ودولية دون تسجيل أى تأخيرات.

وغادرت المطار 4 رحلات إلى جدة و3 رحلات للغردقة، و10 رحلات بواقع رحلتين لكل من الأقصر وأسوان والكويت وشرم الشيخ وعمان.

بينما توجهت رحلة واحدة لكل من أبها وبيروت وعمان والدوحة والرياض وأيمرة والخرطوم وتورنتو والدمام ودبى ومرسى علم وسوهاج وباريس وبرج العرب وبغداد وأنجامينا.


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مصر 365

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