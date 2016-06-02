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أول فيديو وصور لسطح الميسترال من الدور السابع ومناطق انطلاق الهليكوبتر

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أول فيديو وصور لسطح الميسترال من الدور السابع ومناطق انطلاق الهليكوبتر أول فيديو وصور لسطح الميسترال من الدور السابع ومناطق انطلاق الهليكوبتر
محمد أحمد طنطاوى
>يعرض "اليوم السابع" أول صور وفيديو لسطح حاملة المروحيات جمال عبد الناصر من طراز "ميسترال" التى سيتم رفع العلم المصرى عليها اليوم الخميس بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى ونظيره الفرنسى جان - ايف لودريان.

الصور ملتقطة من الدور السابع للسفينة وتظهر أحد الأسطح الخاصة بها، ومناطق انطلاق المروحيات الهليكوبتر، حيث إن هذا الدور مزود بـ 6 مناطق هبوط.

حاملة الطائرات ميسترال - حملة الهليكوبتر المصرية جمال عبد الناصر - اول سفينة حاملة مروحيات لمصر والشرق الاوسط (1)

حاملة الطائرات ميسترال - حملة الهليكوبتر المصرية جمال عبد الناصر - اول سفينة حاملة مروحيات لمصر والشرق الاوسط (2)

حاملة الطائرات ميسترال - حملة الهليكوبتر المصرية جمال عبد الناصر - اول سفينة حاملة مروحيات لمصر والشرق الاوسط (3)

حاملة الطائرات ميسترال - حملة الهليكوبتر المصرية جمال عبد الناصر - اول سفينة حاملة مروحيات لمصر والشرق الاوسط (4)

حاملة الطائرات ميسترال - حملة الهليكوبتر المصرية جمال عبد الناصر - اول سفينة حاملة مروحيات لمصر والشرق الاوسط (5)

حاملة الطائرات ميسترال - حملة الهليكوبتر المصرية جمال عبد الناصر - اول سفينة حاملة مروحيات لمصر والشرق الاوسط (6)

حاملة الطائرات ميسترال - حملة الهليكوبتر المصرية جمال عبد الناصر - اول سفينة حاملة مروحيات لمصر والشرق الاوسط (7)

حاملة الطائرات ميسترال - حملة الهليكوبتر المصرية جمال عبد الناصر - اول سفينة حاملة مروحيات لمصر والشرق الاوسط (8)

حاملة الطائرات ميسترال - حملة الهليكوبتر المصرية جمال عبد الناصر - اول سفينة حاملة مروحيات لمصر والشرق الاوسط (9)


>- خالد صلاح فى أول سيلفى مع حاملة الطائرات المروحية"الميسترال": "تحيا مصر"

- وزارة الدفاع تعلن مواصفات وقدرات "الميسترال" الفنية والقتالية.. السفينة تنفذ أعمال الإنزال البحرى والنقل الاستراتيجى والعمل كمركز قيادة مشترك.. حمولتها 22طنا.. الإبحار لمدة 30يوما بمدى 10آلاف ميل بحرى

- اسم الرئيس جمال عبد الناصر على حاملة المروحيات "ميسترال"

- بالفيديو.. وزير الدفاع يتجه إلى فرنسا لاستلام حاملة المروحيات "ميسترال"

- خبير عسكرى: امتلاك مصر لـ"ميسترال" رسالة لكل دول الجوار

- "الميسترال" تنتظر رفع العلم المصرى بميناء سان ناذير الفرنسى
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