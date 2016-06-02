أول فيديو وصور لسطح الميسترال من الدور السابع ومناطق انطلاق الهليكوبتر

>يعرض "اليوم السابع" أول صور وفيديو لسطح حاملة المروحيات جمال عبد الناصر من طراز "ميسترال" التى سيتم رفع العلم المصرى عليها اليوم الخميس بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى ونظيره الفرنسى جان - ايف لودريان.

الصور ملتقطة من الدور السابع للسفينة وتظهر أحد الأسطح الخاصة بها، ومناطق انطلاق المروحيات الهليكوبتر، حيث إن هذا الدور مزود بـ 6 مناطق هبوط.

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