بدء الإعداد للمؤتمر الصحفى قبل رفع علم مصر على حاملة المروحيات "ميسترال"

تعرض "اليوم السابع" مجموعة من الصور الخاصة بتحضيرات مؤتمر استقبال وزير الدفاع المصرى الفريق أول صدقى صبحى، ونظيره الفرنسى جان إيف لودريان فى ميناء "سان نازير" الفرنسى، الذى تنتظر خلال حاملة المروحيات المصرية من طراز ميسترال "جمال عبد الناصر" لرفع العلم المصرى عليها، تأكيدًا لدخولها الخدمة فى صفوف القوات البحرية.

وتشير الصور إلى استعدادات شركة "دى سى إن اس " الفرنسية المصنعة لحاملة المروحيات ميسترال، بالإضافة إلى عدد من ممثلى القوات البحرية المصرية والفرنسية.

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