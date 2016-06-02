علاج فيروس بى المزمن.. مضادات الفيروسات وحقن الإنترفيرون

الالتهاب الكبدى الوبائى ب أو فيروس بى من الأمراض الخطيرة التى تنتقل غالبا بواسطة الدم الملوث، ويتسبب فيها فيروس HBV ، وهى نوعان: حاد ومزمن، ويسمى المرض مزمنا إذا استمرت الإصابة به أكثر من ٦ شهور، وبعد سنوات عديدة من حمل المرض دون علاج يصبح المريض أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكبدى أو تليف الكبد أو سرطان الكبد.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز العلاجات الحالية لفيروس بى، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع مركز مايو كلينيك الأمريكى.

علاج فيروس بى

علاج الإصابة بفيروس بى الحاد

علاج الإصابة بمرض فيروس بى المزمن

>بداية أوضح التقرير الأسلوب العلاج المتبع إذا تعرف الشخص أنه أصيب توا بفيروس بى، نتيجة شكة من محقنة حصل عليها مريض بالفيروس، لافتا إلى أن الشخص يجب أن يحصل فى أسرع وقت وبحد أقصى ١٢ ساعة على حقنة أجسام الجلوبيولين المناعية المضادة لفيروس بى، والحصول بعدها عل تطعيم فيروس بى.>إذا اكتشف الطبيب أن الشخص أصيب بفيروس بى الحاد فلن يحتاج المريض للعلاج، لأن الفيروس تصبح دورة حياته فى هذه الحالة قصيرة ويموت بعدها، ولن يحتاج سوى راحة كافية وتغذية جيدة وتناول سوائل كثيرة لتعزيز قدرة جسمه على مكافحة المرض.>يكون هدف الطبيب فى هذه الحالة الحد من مضاعفات المرض وتقليل فرص الإصابة بأمراض الكبد المزمنة، وذلك باستخدام العلاجات التالية:

١.الأدوية المضادة للفيروسات مثل عقار "لاميفودين"، "أديفوفير" ، "تيلبيفودين" ، "انتيكافير"، وتساهم هذه العقاقير فى مكافحة الفيروس والحد من قدرته على تدمير الكبد.

٢.حقن الانترفيرون ألفا ٢ب: تصلح غالبا للشباب المصابين بفيروس بى، الذين لا يرغبون فى الحصول على الأدوية المضادة للفيروسات لفترات طويلة، أو السيدات الراغبات فى الحمل، ولكن يتسبب الإنترفيرون فى آثار جانبية عديدة تشمل: الاكتئاب وصعوبة التنفس وآلام الصدر.

٣.زراعة الكبد: خيار علاجى متاح للمرضى الذين أصيبوا بتلف شديد فى الكبد، ويتم استئصال الكبد التالف تماما واستبداله بآخر جديد، إما عن طريق الحصول عليه من الموتى وهو الأمر الشائع ، أو الحصول على جزء من الكبد من شخص متبرع حى .

وأضاف التقرير أن هناك العديد من علاجات فيروس بى التى تم تطويرها، ولكنها ما زالت تحت التطوير ولم يتم الانتهاء بعد من تجاربها.

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