3 أسباب تجعلك تتجنب المراحيض العامة.. عدوى الخميرة أهمها

قد يلجأ الكثيرون إلى استخدام المراحيض العامة، على الرغم من أنها تسبب العدوى الفيروسية والبكتيرية، إلا أن الكثير من الأشخاص لا يتوقفون من الذهاب إليها.

وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" بعض الأسباب التى تحذر من استخدام الحمامات العامة بشكل نهائى وتتضمن الآتى:

1- انتشار الجراثيم بين يديك، كما أن مقعد الحمام يمتلئ بالميكروبات التى تظل لمدة ساعات، مما يؤثر ذلك سلبيا على الصحة.

2- عدوى الالتهابات الجلدية: وذلك نتيجة لوجود الكثير من الجراثيم على المقعد ومقبض الباب أو الحنفية أو مجفف اليد التى تتواجد بها الجراثيم لمدة ساعتين، كما أن بعض أنواع البكتيريا المتواجدة فى مقاعد المراحيض مثل بكتيريا Corneform التى تسبب الدفتريا والتهاب الكبد، هناك أيضا بكتيريا Streptococcaceae، التى تسبب التهاب رئوى شعبى والحلق، وبكتيريا Pseudomondaceae التى تسبب التهاب المسالك البولية وبكتيريا Enteribacteriaceae التى تسبب التهابات فى الكلى.

وتابع التقرير مؤكدا أن مقابض الأبواب والحنفيات ومناشف الهواء هى الأكثر تلويثا بالجراثيم والميكروبات فى الحمام، أكثر من مقاعد المراحيض.

3- عدوى الخميرة: عادة ما تحوى المراحيض بفطريات عدوى الخميرة التى تنتشر فى الأعضاء التناسلية.

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