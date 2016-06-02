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دراسة أمريكية: أدوية الكولسترول تمنع انتكاسة مرضى سرطان الثدى

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دراسة أمريكية: أدوية الكولسترول تمنع انتكاسة مرضى سرطان الثدى دراسة أمريكية: أدوية الكولسترول تمنع انتكاسة مرضى سرطان الثدى
اكتشاف علمى رائع توصل إليه مؤخرا فريق من العلماء بمعهد أبحاث السرطان البريطانى، بشأن الأدوية الخافضة للكولسترول التى يتناولها ملايين المرضى حول العالم.

وكشفت الدراسة أن ارتفاع مستويات الكولسترول ترفع فرص انتكاسة مرضى سرطان الثدى وتعرضهم للإصابة بالمرض مرة أخرى عقب الشفاء منه، ويجعل الورم يقاوم العلاج بشكل أكبر.

وأكد الباحثون أن تناول الأدوية الخافضة للكولسترول قد يساهم فى منع انتكاسة الآلاف من مريضات سرطان الثدى اللاتى شفين من المرض، وقد يساهم فى تمديد بقائهن على قيد الحياة، بسبب دوره هذه العقاقير فى خفض مستويات الكولسترول التى تزيد من مضاعفات المرض.

وأثبتت التجارب أن الخلايا السرطانية تستخدم الكولسترول فى تعزيز نموها والبقاء على قيد الحياة، وذلك عن طريق إنتاج جزىء "25-HC" يشبه هرمون الاستروجين باستخدام مركب الكولسترول، وبالتالى تستمر الأورام فى النمو حتى فى غياب الاستروجين، بينما يساهم خفض الكولسترول فى تفويت الفرصة عليها ولا يكون هناك مفرا أمامها من الموت.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية "Breast Cancer Research"، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


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