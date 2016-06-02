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"المرور" يضبط 534 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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"المرور" يضبط 534 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى "المرور" يضبط 534 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات خلال أمس الأربعاء على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 534 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 108 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 119 مخالفة مرورية بالقاهرة، 146 مخالفة مرورية بالجيزة، 161 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.


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